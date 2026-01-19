Россия выразила соболезнования народу Испании после двух столкновения поездов

МИД России выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Испании

Россия выражает соболезнования народу Испании, а также родным погибших при столкновении двух скоростных поездов в провинции Кордоба. Об этом сообщили в МИД России.

«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Председатель испанского железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес сообщал, что между сходом с рельсов первого поезда и его столкновения с другим составом в Испании прошло 20 секунд.

По данным испанского агентства Europa Press, на момент публикации общее число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 40 человек.

Составы следовали следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Ранее сообщалось, что более 70 пострадавших при сходе поездов в Испании остаются в больницах.