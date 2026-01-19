Размер шрифта
Жители двух районов Бердянска остаются без отопления

Балицкий: без тепла остаются два района Бердянска
Екатерина Штукина/РИА Новости

Ситуация с теплоснабжением города Бердянска на данный момент остается сложной, но находится на контроле. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Из 12 крупных котельных города не работают три. К сожалению, без тепла остаются два района Бердянска. Более 70 процентов города тепло получает», — написал он.

Сегодня водоканал несколько раз запускал насосы, но из-за низкого напряжения в электросетях оборудование не может работать стабильно, добавил Балицкий.

Накануне Балицкий сообщил, что без электроснабжения оставались более 7,6 тысячи жителей Запорожской области. По его словам, в регионе производилось заполнение магистралей теплоносителей. Такой процесс занимает около шести часов, отметил губернатор.

Накануне после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Запорожья возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона.

Ранее ВСУ вновь обстреляли Запорожскую область.

