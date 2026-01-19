Названы скрытые факторы риска рака желудка

Риск рака желудка формируется задолго до появления первых симптомов — под влиянием возраста, курения, генетических изменений в крови и даже бактерий из полости рта. К такому выводу пришли ученые из Duke-NUS Medical School и Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура. Результаты опубликованы в журнале Cancer Discovery (CanDis).

Исследователи проанализировали более 1500 образцов кишечной метаплазии — предракового изменения слизистой оболочки желудка — добровольцев из шести стран. Оказалось, что уже на этой стадии в клетках накапливаются мутации, характерные для будущей опухоли. Особое внимание привлекли повреждения гена ARID1A: они были связаны с более высоким риском перехода к раку и худшим прогнозом.

Также ученые выявили специфический «след» повреждения ДНК, связанный с окислительным стрессом. Этот процесс усиливается при курении и со временем повышает вероятность злокачественных изменений в тканях желудка.

Еще одним фактором риска оказался клональный гемопоэз — возрастные мутации в стволовых клетках крови. Он чаще встречался у пожилых людей и сопровождался повышенной уязвимостью к раку желудка. У таких пациентов в слизистой желудка обнаруживали больше бактерий, обычно живущих в полости рта, в том числе Streptococcus. По мнению авторов, сочетание возрастных изменений иммунной системы и хронического воспаления может ускорять повреждение слизистой.

По словам авторов, рак желудка развивается не по одной причине, а в результате длительного накопления неблагоприятных факторов. Понимание этих скрытых механизмов может помочь выявлять людей из группы риска задолго до развития болезни и разрабатывать более точные меры профилактики.

Ранее была найдена общая причина рака кишечника и печени.