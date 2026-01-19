В Тюменской области пенсионер обстрелял знакомого из самодельного обреза

В Тюменской области пенсионер получил 12 лет колонии за нападение на соседа с обрезом

Заводоуковский районный суд вынес обвинительный приговор 68-летнему местному жителю, пенсионер признан виновным в незаконном изготовлении оружия и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Конфликт, в ходе которого пенсионер применил обрез, произошел в июле прошлого года в окрестностях деревни Щучье. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз выстрелил в сторону знакомого. Потерпевший с полученными травмами был госпитализирован.

Следствием установлено, что огнестрельное оружие обвиняемый изготовил самостоятельно. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он также обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

