В Дагестане дети спасли провалившегося под лед сверстника

В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка на озере Ак-Гель 
В Дагестане группа детей спасла мальчика, который провалился под лед. Инцидент попал на видео, кадры в Telegram-канале опубликовал руководитель центра управления регионом в Исрафил Исрафилов.

Во время прогулки по тонкому льду один из мальчиков провалился в воду. Находящиеся рядом товарищи не растерялись: один из них подбежал и помог пострадавшему выбраться из полыньи, после чего вся группа смогла выйти на берег.

«Это могло закончиться трагедией. Лед сейчас очень опасный. У нас нет сильных морозов, чтобы он был крепким, особенно на Ак-Геле. Объясните детям, что это опасно для жизни», — отметил Исрафилов.

До этого в Сыктывкаре ребенок упал в колодец и почти час просидел в ледяной воде, он госпитализирован с переохлаждением.

Ранее в Орске тракторист провалился под лед и попал в реанимацию.
 
