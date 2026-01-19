Размер шрифта
Стала известна личность возлюбленного Кристины Асмус

Super: актриса Кристина Асмус завела роман с 41-летним оператором
asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус встречается с оператором Валерием Махмудовым. Об этом сообщает Super.

По данным издания, 41-летний Махмудов является выпускником Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по профессии кинооператор. Он работал над такими проектами, как «Сводишь с ума», «Мужу привет», «Иванько», «Жена олигарха», «Happy End» и «Дайте шоу».

Как отмечает Super, у Махмудова двое детей от некой Ольги Бобковой – сын Тео и дочь Софья.

В сентябре 2025 года Асмус сообщила о новых отношениях. Кристина Асмус показала кадры, сделанные во время отдыха на природе. Она намекнула, что каталась на сапах и гуляла в лесу вместе с новым возлюбленным. При этом артистка не стала раскрывать личность бойфренда. Знаменитость сфотографировала мужчину со спины, а также снялась с ним в кровати.

В конце мая Кристину Асмус засняли уходящей за руку с незнакомцем после премии Гильдии кастинг-директоров. Как сообщало издание Super.ru, предполагаемый возлюбленный звезды «Интернов» дождался актрису на улице возле театра Et Cetera. Затем пара стояла с коллегами артистки, «не скрываясь от посторонних глаз», напротив здания. Потом они ушли, держась за руки.

Ранее Кристина Асмус показала фото в объятиях Гарика Харламова.

