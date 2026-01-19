В Госдуме предложили решение для защиты россиян от «схемы Долиной»

В Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту покупателей жилья на вторичном рынке недвижимости от так называемой «схемы Долиной». Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Ожидается, что законопроект сможет устранить пробел в законодательстве РФ, выявленный судебной практикой при оспаривании сделок с нарушением прав покупателей. Согласно пояснительной записке, этот пробел используют недобросовестные продавцы недвижимости, а также мошенники, которые хотят оспорить сделку купли-продажи после получения денег.

Изменение предлагается внести в статью 179 часть 2 Гражданского кодекса, в которой описывается, как оспорить сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия или угроз. Отмечается, что на данный момент формулировка статьи является крайне размытой.

«Эффектом Долиной» стали называть схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. В августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе, заявив, что ее обманули мошенники. Однако в декабре 2025 года Верховный суд России признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье, отменив предыдущие судебные решения.

