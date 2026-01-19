Размер шрифта
Над двумя регионами России сбили четыре беспилотника ВСУ за четыре часа

МО: системы ПВО сбили над Белгородской и Брянской областью четыре дрона ВСУ
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, над Белгородской областью сбили три дрона, еще один — над Брянской. В министерстве отметили, что ВСУ попытались атаковать регионы с помощью беспилотников самолетного типа.

В Минобороны уточнили, что украинские БПЛА были сбиты в период с 16:00 по 20:00 мск.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за четыре часа уничтожили 16 беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. По информации ведомства, 13 дронов перехватили в Белгородской области и три — в Курской области.

Утром 18 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Грузское Борисовского округа в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала женщина. Информация о последствиях уточнялась.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

