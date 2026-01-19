Цыганова призвала Путина разобраться с Богомоловым и Собчак

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась скандальному поведению журналистки Ксении Собчак и ее мужа, театрального режиссера Константина Богомолова.
Цыганова заявила, что спектакли Богомолова содержат разврат и пропагандируют ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Она заявила, что режиссер ходит по сцене голым. Артистка также напомнила про скандальную свадьбу режиссера с Собчак. Она призвала президента России Владимира Путина обратить внимание на семью телеведущей.
«У Верховного нет времени контролировать всё, что происходит на «культурном фронте» — здесь вопросы к Минкульту. Но очень хочется, чтобы Президент наконец обратил внимание на антиправославное, античеловечное, лживое и грязное семейство Собчако-Богомоловых. Они порочат Россию одним своим существованием», — заявила артистка.
По мнению Цыгановой, только Путин может навести порядок в России.
В январе глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал театральные работы Богомолова, ссылаясь на обратную связь от зрителей.
Бородин сопроводил публикацию видеороликом от подписчицы, в котором девушка возмущалась неприличным контентом на спектакле Богомолова. Россиянка заявила, что была шокирована постановкой.
Ранее сообщалось, что Собчак устроила «дикие танцы» на концерте Леонтьева за границей.