Цыганова призвала Путина разобраться с Богомоловым и Собчак

Певица Цыганова заявила, что Богомолов и Собчак порочат Россию

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась скандальному поведению журналистки Ксении Собчак и ее мужа, театрального режиссера Константина Богомолова.

Цыганова заявила, что спектакли Богомолова содержат разврат и пропагандируют ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Она заявила, что режиссер ходит по сцене голым. Артистка также напомнила про скандальную свадьбу режиссера с Собчак. Она призвала президента России Владимира Путина обратить внимание на семью телеведущей.

«У Верховного нет времени контролировать всё, что происходит на «культурном фронте» — здесь вопросы к Минкульту. Но очень хочется, чтобы Президент наконец обратил внимание на антиправославное, античеловечное, лживое и грязное семейство Собчако-Богомоловых. Они порочат Россию одним своим существованием», — заявила артистка.

По мнению Цыгановой, только Путин может навести порядок в России.

В январе глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал театральные работы Богомолова, ссылаясь на обратную связь от зрителей.

Бородин сопроводил публикацию видеороликом от подписчицы, в котором девушка возмущалась неприличным контентом на спектакле Богомолова. Россиянка заявила, что была шокирована постановкой.

Ранее сообщалось, что Собчак устроила «дикие танцы» на концерте Леонтьева за границей.