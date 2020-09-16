Более 80% граждан России не ездили в отпуск минувшим летом

Около 81% россиян не выезжали на отдых летом 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

«81% россиян не поехали отдыхать минувшим летом. Большинство из тех, кто пропустил летний отпуск - жители Москвы и Санкт-Петербурга (86%), а также люди в возрасте 60 лет и старше (90%)», — сообщили в центре.

Отмечается, что около 26% людей, которые все же решили поехать на отдых, — туристы в возрасте от 25 до 34 лет.

Чаще всего туристы летом 2020 года отправлялись в путешествие на автомобиле (63%), на поезде и самолете (по 16%).

Весной о своих планах взять отпуск на лето сообщали лишь 9% россиян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных

— Почти 76% россиян нуждаются в дополнительном отдыхе после отпуска