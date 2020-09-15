В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потребности во встрече президента РФ Владимира Путина или представителей администрации Кремля с Алексеем Навальным при его возвращении нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи. Не видим потребности в такой встрече, поэтому я убежден, что такой встречи не будет», — сказал представитель Кремля.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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