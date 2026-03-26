В Госдуме ответили на вопрос об отправке призывников в зону СВО

Призывники, направляемые на срочную службу с 1 апреля, не попадут в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Интерфакс».

«Нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки. Здесь можно успокоиться», — подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что согласно новому закону призыв на срочную военную службу теперь проходит в течение всего календарного года. Он добавил, что ближе к апрелю представители Генштаба Вооруженных сил РФ «выступят и еще раз подробно все расскажут».

В конце октября 2025 года Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект, предусматривающий возможность круглогодичного призыва срочников в армию. Согласно поправкам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего календарного года. При этом отправка призывников для прохождения военной службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

4 ноября закон о круглогодичном призыве подписал президент России Владимир Путин.

