Путин заявил, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин уведомил, что Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19», — сказал Путин.

Он также отметил, что Белоруссия уже начала принимать участие в последней стадии испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Узнать более подробную информацию о российской вакцине от коронавируса можно на официальном сайте.

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