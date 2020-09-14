Почти 70% американцев не доверяют заявлениям Трампа о пандемии COVID-19

68% жителей США не доверяют тому, что говорит их лидер Дональд Трамп о пандемии коронавируса. Об этом сообщает ABC со ссылкой на данные опроса исследовательской службой Ipsos («Ипсос»).

67% опрошенных посчитали, что американский президент действовал очень медленно в борьбе с распространением инфекции. При этом 31% жителей отметили, что глава государства двигался в правильном направлении, и лишь 1% опрошенных выразили мнение, что он принимал слишком поспешные решения.

Отмечается, что большинство тех, кто поддержал Трампа, — сторонники Республиканской партии. Так, 69% из них поддержали курс своего лидера в отношении принимаемых мер, направленных на борьбу с COVID-19.

Порядка 35% респондентов в целом одобряют политику действующего президента США в том, что касается ликвидации последствий пандемии.

Опрос проводился в период с 11 по 12 сентября. В нем участвовали 533 человека старше 18 лет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время США находятся на первом месте по количеству случаев коронавируса: 6 519 979 заболевших, из них 194 079 погибли, 2 451 406 — выздоровели.

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