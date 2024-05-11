Ветеранам в Нововоронеже подарили просроченные продукты

В Нововоронеже ветеранам ко Дню Победы подарили набор некачественных продуктов. Об этом изданию «Вести Воронеж» рассказала внучка нововоронежского ветерана Анна Стрельникова.

По ее словам, набор состоял из двух колбас, двух паштетов, сыра и рыбы. Она отметила, что продукты были некачественными, так как на вкус мясо оказалось протухшим, а рыба была коричневого цвета.

«Селедка ржавая, колбаса вареная и ливерная самые дешевые, сыр растительного происхождения – это праздничный или хотя бы необходимый набор продуктов? Бабушке было очень стыдно рассказывать о таком «подарке»», – рассказала девушка.

Такой же набор получила труженица тыла и ветеран труда из Нововоронежа Вера Шайкина. По словам дочери пенсионерки, в наборе сразу смутил «сомнительный запах» продуктов и отсутствие этикеток со сроком годности.

Женщина решила обратиться с жалобой в совет ветеранов, от которого и был подарок. Там предложили выбрать другой подарок, и попросили отдать протухшие продукты.

Родственники ветеранов обратились с претензиями и в администрацию Нововоронежа, где им пояснили, что продукты закупал некий предприниматель. Его имя не стали раскрывать ни в совете ветеранов, ни в мэрии.

До этого томским властям пришлось извиняться перед ветераном ВОВ, которому не дали воды на параде.

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