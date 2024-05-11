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В Швейцарии признали, что решить украинский кризис без РФ нельзя

МИД Швейцарии: процесс решения украинского кризиса немыслим без России

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Процесс мирного урегулирования украинского кризиса немыслим без участия России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», - подчеркнул он.

До этого в МИД Швейцарии также сообщали, что организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны со стороны Швейцарии никак не влияет на нейтралитет последней. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нейтралитет Швейцарии остается «постоянным». При этом решение Берна удовлетворить просьбу Киева и провести мирный саммит не ведет к нарушению соответствующего статуса страны, говорится в сообщении.

Ранее в Венгрии не увидели смысла в конференции по Украине в Швейцарии без России.

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