В Швейцарии признали, что решить украинский кризис без РФ нельзя

Процесс мирного урегулирования украинского кризиса немыслим без участия России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», - подчеркнул он.

До этого в МИД Швейцарии также сообщали, что организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны со стороны Швейцарии никак не влияет на нейтралитет последней. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нейтралитет Швейцарии остается «постоянным». При этом решение Берна удовлетворить просьбу Киева и провести мирный саммит не ведет к нарушению соответствующего статуса страны, говорится в сообщении.

Ранее в Венгрии не увидели смысла в конференции по Украине в Швейцарии без России.