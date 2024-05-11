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США введут пошлины на медицинские товары из Китая

Reuters: США введут новые тарифы на медицинские товары из Китая

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

США намерены ввести пошлины на медицинские товары китайского производства. Об этом пишет Reuters.

Тарифы в первую очередь затронут шприцы и средства индивидуальной защиты.

США значительно нарастили закупки критически важных медицинских товаров — от халатов и масок до аппаратов искусственной вентиляции легких — у Китая в период пандемии. Пик пришелся на 2021 год, когда только на импорт шприцев из КНР Штаты потратили $348 млн.

Согласно источникам, администрация президента Джо Байдена собирается объявить о новых пошлинах для Китая уже в следующий вторник. Изменение тарифов также ждет и другие категории товаров, включая электромобили и полупроводники.

Новые пошлины Вашингтона могут быть встречены ответными мерами со стороны Пекина в условиях обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечают эксперты.

Ранее в Китае начал восстанавливаться внутренний спрос.

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