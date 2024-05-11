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ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег

РИА Новости: ВСУ ударили по району Донецка, где готовили автопробег

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ленинскому району Донецка из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Недалеко от места удара шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики. В результате от попадания пострадало кафе и соседнее недостроенное здание.

СМИ сообщают о пострадавших, но информация уточняется.

11 мая президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республики. Также он заявил, что жителям Донбасса нужно выразить благодарность за их терпеливость и героизм.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских войск в направлении города Часова Яра.

Ранее под удар ВСУ попал парк аттракционов в ЛНР.

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