ВСУ ударили по району Донецка, где готовился автопробег

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ленинскому району Донецка из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Недалеко от места удара шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики. В результате от попадания пострадало кафе и соседнее недостроенное здание.

СМИ сообщают о пострадавших, но информация уточняется.

11 мая президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республики. Также он заявил, что жителям Донбасса нужно выразить благодарность за их терпеливость и героизм.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских войск в направлении города Часова Яра.

Ранее под удар ВСУ попал парк аттракционов в ЛНР.