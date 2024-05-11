Tesla вытесняют с китайского рынка электромобилей

Tesla стремительно теряет свои позиции в Китае. Продажи электромобилей американского производителя в КНР по итогам апреля оказались на 21% ниже, чем годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

При этом общие продажи «электричек» в Китае в прошлом месяце взлетели на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В результате доля Tesla на китайском рынке электромобилей сократилась до 4%.

На днях Tesla сократила почти все открытые в Северной Америке вакансии, оставив лишь три предложения о работе из более 3,4 тыс. Заморозка найма персонала произошла после одного из самых тяжелых кварталов в истории компании, в течение которого она пережила волну «жестких» увольнений, уход как минимум шести топ-менеджеров и отзыв тысяч электромобилей из-за выявленных неисправностей.

Ранее Илон Маск решил отложить планы строительства новых заводов Tesla в Индии и Мексике.