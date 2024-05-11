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Лепс рассказал, какими видит свои последние дни

Певец Лепс признался, что хотел бы прожить еще 25-30 лет

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс рассказал, какими видит последние дни своей жизни. Об этом он поговорил в рамках записи интервью для YouTube-канала «про Л. О. М.».

По словам 61-летнего артиста, он хотел бы прожить еще 25-30 лет.

«И при этом остаться в здравом уме и умудриться самому за собой ухаживать. Не быть в тягость своим близким, своим детям... И уйти спокойно во сне в окружении родных», — признался он.

Лепс отметил, что боится неизведанности, поскольку никому не известно, что будет после жизни.

Также Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей.

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор», — сказал поддержавший детей артист.

В 2021 году Григорий Лепс развелся с женой, бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В браке с танцовщицей у Лепса родились трое детей: Ева (22 года), Николь (16 лет) и Иван (14 лет).

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