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Пятиэтажный дом частично обрушился в Печоре

«Сыктывкар №1»: в Печоре частично обвалился пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом частично обвалился в Печоре. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Сыктывкар №1»/

«В Печоре ЧП. На Печорском проспекте, 69. Обвалился дом. На месте находятся спецслужбы», — говорится в сообщении.

Местная жительница сняла видео с места обрушения. Она сообщила, что здание является общежитием, жильцы которого неоднократно жаловались на состояние дома. На кадрах видно, что здание обрушилось в одном месте с первого по пятый этаж.

Как позже уточнил источник, по данным МЧС, часть дома была нежилой. Причины происшествия устанавливаются.

До этого сообщалось, что в одной из школ Ульяновска на перемене обвалилась часть потолка. Инцидент произошел 19 апреля в городской гимназии №33: несколько секций подвесного потолка в кабинете географии упали на парты, часть потолочных ламп повисли на проводах.

Глава образовательного учреждения отметила, что в ближайшие выходные в классе пройдут восстановительные работы потолочного покрытия.

Ранее в Подмосковье часть детской площадки ушла под землю.

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