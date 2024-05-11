Пятиэтажный дом частично обрушился в Печоре

Пятиэтажный дом частично обвалился в Печоре. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Сыктывкар №1»/

«В Печоре ЧП. На Печорском проспекте, 69. Обвалился дом. На месте находятся спецслужбы», — говорится в сообщении.

Местная жительница сняла видео с места обрушения. Она сообщила, что здание является общежитием, жильцы которого неоднократно жаловались на состояние дома. На кадрах видно, что здание обрушилось в одном месте с первого по пятый этаж.

Как позже уточнил источник, по данным МЧС, часть дома была нежилой. Причины происшествия устанавливаются.

До этого сообщалось, что в одной из школ Ульяновска на перемене обвалилась часть потолка. Инцидент произошел 19 апреля в городской гимназии №33: несколько секций подвесного потолка в кабинете географии упали на парты, часть потолочных ламп повисли на проводах.

Глава образовательного учреждения отметила, что в ближайшие выходные в классе пройдут восстановительные работы потолочного покрытия.

Ранее в Подмосковье часть детской площадки ушла под землю.