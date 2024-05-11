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Средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также были сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, 43 реактивных снаряда HIMARS, Vampire чешского производства и «Ольха».

11 мая Министерство обороны РФ также сообщило, что группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Patriot на боевой позиции. Еще были нанесены удары по складу авиационных средств поражения украинских воздушных сил и цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в живой силе, а также уничтожили три танка Leopard. Боестолкновения произошли в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное Донецкой народной республики.

Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Украине высокоточных ракет.

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