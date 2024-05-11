Беглого экс-министра туризма КЧР заочно приговорили к тюремному сроку

В отношении бывшего министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Анзора Эркенова суд заочно вынес приговор в виде трех лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Черкесского городского суда КЧР.

Эркенова суд признал виновным в превышении полномочий. Отмечается, что он причинил ущерб федеральному бюджету в сумме более 22 млн рублей.

«В связи с нахождением подсудимого в международном розыске, суд вынес приговор заочно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

До этого сообщалось, что в Казани задержан находившийся в федеральном розыске экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по Республике Татарстан Ренат Ахметзянов. Ахметзянову вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. По данным следствия, речь идет о присвоении Ахметзяновым премий сотрудников, выполнявших оцифровку документов.

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