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Минобороны РФ сообщило о действиях войск в ДНР и в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи в ДНР и в Запорожской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах Угледара и Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), а также Червоного в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 102-й бригады теробороны.

Потери украинской стороны составили до 160 военнослужащих. Войска РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм гаубицу Д-20.

5 мая российский солдат с позывным Колесо рассказал, что военные группировки «Восток» Вооруженных сил РФ захватили на Угледарском направлении украинский танк Т-6.

11 мая Минобороны РФ сообщало, что десантники из Новороссийска штурмом взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ около населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

10 мая расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить украинскую пехоту на правом берегу Днепра.

9 мая десантники из России прорвали оборону ВСУ возле города Северск в Донецкой народной республике.

Ранее российские снайперы ликвидировали украинского военного, носившего каску с эмблемой СС.

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