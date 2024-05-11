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«Ждет нового Мартиросяна»: звезда Comedy Club высказался о беременности Хилькевич

Шоумен Мартиросян пошутил о третьей беременности актрисы Хилькевич

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Шоумен Гарик Мартиросян пошутил о третьей беременности звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич. Звезду Comedy Club цитирует kp.ru.

«Аня Хилькевич не просто ждет нового человека. Она ждет нового Мартиросяна!» — сказал он.

Артист напомнил, что фамилия мужа Хилькевич Артура Волкова на самом деле — Мартиросян.

«Если вы думаете, что я один Мартиросян в этом мире, то это не так. У Ани муж тоже Мартиросян», — заявил он.

В апреле Хилькевич сообщила о пополнении в семье. Актриса назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша.

10 апреля Хилькевич призналась, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг.

Ранее Хилькевич призвала снизить давление на женщин, которые рожают в зрелости.

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