Адвокат Жорин рассказал, в каком случае Хабибу будет грозить уголовная ответственность

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей, передает «Спорт-Экспресс».

«Не каждая задолженность является преступлением. Если не было умысла, то необходимо будет оплатить налог и пенни. Если был умысел, то это уголовная ответственность», — сказал Жорин.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее глава UFC рассказал, почему Хабиб не является величайшим бойцом.