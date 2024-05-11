Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о работе группировки «Запад» в зоне СВО

МО России: группировка «Запад» за сутки поразила формирования четырех бригад ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты из подразделений группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под удар попали бойцы 66-й и 115-й механизированных бригад украинских войск. Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение формированиям 117-й бригады территориальной обороны ВСУ и 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

Места дислокации украинских подразделений находились в районе населенных пунктов Торское, Синьковка, Макеевка и Червоная Диброва. Благодаря ударам по ним солдатам из группировки «Запад» удалось занять более выгодные позиции на соответствующих участках фронта.

«Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», — добавили в министерстве.

При этом в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 300 человек, 10 автомобилей и по две гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Также военные ВС РФ вывели из строя один танк, одну боевую бронированную машину и одну машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Верба». Кроме того, были уничтожены два полевых склада со снарядами украинских войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил продвижение российских войск к городу Часов Яр.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами