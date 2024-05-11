Российские солдаты из подразделений группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под удар попали бойцы 66-й и 115-й механизированных бригад украинских войск. Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение формированиям 117-й бригады территориальной обороны ВСУ и 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

Места дислокации украинских подразделений находились в районе населенных пунктов Торское, Синьковка, Макеевка и Червоная Диброва. Благодаря ударам по ним солдатам из группировки «Запад» удалось занять более выгодные позиции на соответствующих участках фронта.

«Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», — добавили в министерстве.

При этом в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 300 человек, 10 автомобилей и по две гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Также военные ВС РФ вывели из строя один танк, одну боевую бронированную машину и одну машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Верба». Кроме того, были уничтожены два полевых склада со снарядами украинских войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил продвижение российских войск к городу Часов Яр.