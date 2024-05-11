Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в живой силе, а также уничтожили три танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боестолкновения произошли в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное Донецкой народной республики.

«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что были поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

До этого такой же немецкий танк Leopard 2A6 доставили на Поклонную гору в Москве. Помимо данной боевой машины, также доставлен украинский танк Т-72. Вся эта техника привезена специально для выставки трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации.

Ранее Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard.