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Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три танка Leopard

Минобороны: бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три танка Leopard

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Global Look Press

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в живой силе, а также уничтожили три танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боестолкновения произошли в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное Донецкой народной республики.

«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что были поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

До этого такой же немецкий танк Leopard 2A6 доставили на Поклонную гору в Москве. Помимо данной боевой машины, также доставлен украинский танк Т-72. Вся эта техника привезена специально для выставки трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации.

Ранее Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard.

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