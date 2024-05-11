Зеленский негативно отнесся к анонсу нового пакета помощи Украине

Одних анонсов западных стран о выделении новых пакетов помощи Киеву недостаточно, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — подчеркнул политик.

10 мая президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет помощи Украине на общую сумму $400 млн. Как рассказали в пресс-службе Белого дома, эти средства будут потрачены на закупку военной продукции и предоставление Киеву услуг американского министерства обороны. В частности, речь идет об обучении украинских солдат.

Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, США решили усилить поддержку Украины из-за успехов российских войск на поле боя.

Американская газета The Hill, в свою очередь, обратила внимание на отсутствие у Зеленского энтузиазма по поводу нового пакета помощи. В качестве доказательства журналисты привели упомянутый пост главы государства в социальной сети X.

Ранее в Пентагоне раскрыли суммарный объем помощи украинским войскам с февраля 2022 года.