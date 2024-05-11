Мощность магнитной бури на Земле снизилась до уровня G3 (сильно) с экстремального G5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

10 мая на Земле началась сильная магнитная буря после серии вспышек на Солнце. Она достигла уровня мощности G5 ночью 11 мая впервые с 24 августа 2005 года. Тогда с 12:00 до 15:00 мск средний Kp-индекс составлял 8,667, что соответствует экстремальной буре.

Максимальный уровень бури на Земле может привести к повреждениям трансформаторов и разрушению энергетических систем. У космических аппаратов также могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо.

До этого главный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал во время магнитных бурь дачникам снизить темп работы на участках, а спортсменам — перейти на умеренные тренировки.

Фельдшер Наталья Балан ранее рассказывала, что самое распространенное воздействие магнитных бурь — головные боли. Из-за магнитных вспышек и электрических импульсов нейроны головного мозга обладают повышенной возбудимостью.

Ранее россияне рассказали, как магнитные бури влияют на их работу.