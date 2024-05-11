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Турция усилит контроль за криптовалютами

TGRT: в Турции введут полное регулирование рынка критовалют

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Depositphotos

В Турции подготовили законопроект о регулировании рынка криптовалют. Об этом сообщает местный телеканал TGRT.

Проект предполагает, что цифровые валюты будут переданы под надзор Совета по рынку капитала, а все сделки начнут облагаться налогом. Кроме того, будут разработаны правила лицензирования криптобирж и брокеров, регламентированы отношения между клиентами и торговыми площадками, установлены карательные меры (штрафы, санкции).

Таким образом, власти Турции планируют сделать всю криптосферу в стране подотчетной.

На днях стало известно, что клиенты обанкротившейся в 2022 году криптовалютной биржи FTX все же смогут получить вложенные средства обратно и даже с процентами. Общая сумма задолженности торговой площадки перед ее кредиторами составляет $11,2 млрд. Сумма в распоряжении биржи для погашения долгов оценивается в $14,6-16,3 млрд.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.

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