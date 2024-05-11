Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дисквалифицирован участник «Евровидения» от Нидерландов

Певца Йоста Кляйна допросила полиция после инцидента на «Евровидении»

close
100%
TT News Agency/Fredrik Sandberg/Reuters

Певца Йоста Кляйна, участника международного песенного конкурса «Евровидение», официально дисквалифицировали. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Организаторы конкурса подтвердили, что Кляйн не примет участие в финале шоу.

«Шведская полиция расследует жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления Кляйна в полуфинале в четверг вечером. Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — объяснили в EBU.

По словам организаторов, в инциденте не были замешаны другие артисты.

Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — добавили организаторы.

Как сообщает агентство NOS, 10 мая Кляйна допросила шведская полиция, дело было передано в прокуратуру.

Финал 68-го международного песенного конкурса «Евровидение» пройдет 11 мая, в нем примут участие 25 исполнителей и коллективов.

Об отстранении Кляйна стало известно 10 мая.

Ранее Григорий Лепс рассказал, какими видит свои последние дни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами