Дисквалифицирован участник «Евровидения» от Нидерландов

Певца Йоста Кляйна, участника международного песенного конкурса «Евровидение», официально дисквалифицировали. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Организаторы конкурса подтвердили, что Кляйн не примет участие в финале шоу.

«Шведская полиция расследует жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления Кляйна в полуфинале в четверг вечером. Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — объяснили в EBU.

По словам организаторов, в инциденте не были замешаны другие артисты.

Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — добавили организаторы.

Как сообщает агентство NOS, 10 мая Кляйна допросила шведская полиция, дело было передано в прокуратуру.

Финал 68-го международного песенного конкурса «Евровидение» пройдет 11 мая, в нем примут участие 25 исполнителей и коллективов.

Об отстранении Кляйна стало известно 10 мая.

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