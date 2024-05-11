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В ДНР назвали число уничтоженных танков Abrams на Авдеевском направлении

Пушилин: ВС РФ уничтожили порядка шести танков Abrams на Авдеевском направлении

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении российские войска уничтожили порядка шести танков Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Пушилин в интервью агентству, информации о новых поставках Abrams на Украину пока нет, однако они, как и другая западная техника, уничтожаются российскими военными.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в столице республики, городе Грозном, открыли выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе спецоперации.

1 мая выставка трофейной техники ВСУ была открыта на Поклонной горе в Москве. Под открытым небом представлены в том числе немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и иные виды вооружений.

5 мая российский солдат с позывным «Колесо» рассказал, что военные группировки «Восток» Вооруженных сил РФ захватили на Угледарском направлении украинский танк Т-64.

4 мая Минобороны РФ отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины за неделю в ДНР. Так, на этом направлении украинская армия потеряла до 2405 солдат, три танка, в том числе Abrams, четыре БМП Bradley и другую технику.

Ранее лидер «Землян» отказался выплачивать миллионы бойцу за подбитый Abrams.

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Операция на Украине
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