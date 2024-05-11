В ДНР назвали число уничтоженных танков Abrams на Авдеевском направлении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении российские войска уничтожили порядка шести танков Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Пушилин в интервью агентству, информации о новых поставках Abrams на Украину пока нет, однако они, как и другая западная техника, уничтожаются российскими военными.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в столице республики, городе Грозном, открыли выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе спецоперации.

1 мая выставка трофейной техники ВСУ была открыта на Поклонной горе в Москве. Под открытым небом представлены в том числе немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и иные виды вооружений.

5 мая российский солдат с позывным «Колесо» рассказал, что военные группировки «Восток» Вооруженных сил РФ захватили на Угледарском направлении украинский танк Т-64.

4 мая Минобороны РФ отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины за неделю в ДНР. Так, на этом направлении украинская армия потеряла до 2405 солдат, три танка, в том числе Abrams, четыре БМП Bradley и другую технику.

Ранее лидер «Землян» отказался выплачивать миллионы бойцу за подбитый Abrams.