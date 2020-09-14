Власти назвали причину крупного пожара в многоэтажке Краснодара

__is_photorep_included13249514: 1

Вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев заявил, что причиной пожара в многоквартирном доме не улице Российской стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже. Об этом сообщает ТАСС.

«Очаг пожара установлен — квартира № 50 на 8 этаже, возгорание произошло в связи с перегревом электропроводки», — сказал он.

Ранее предварительной причиной пожара называли неисправность электропроводки.

В ночь на 13 августа в Краснодаре на Российской улице загорелся мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. м.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ночной кошмар: крупный пожар в краснодарской многоэтажке

— В загоревшейся краснодарской многоэтажке была неправильно смонтирована проводка

— Сгоревшая многоэтажка в Краснодаре может быть самостроем