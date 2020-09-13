В общежитии петербургского Политеха произошел пожар

Пожар произошел в общежитии Политехнического университета в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на Гражданском проспекте, 30 поступило в спасательное ведомство в 4.53 мск.

Пожар произошел в вестибюле на площади 15 кв. м и на балконе четвертого этажа на площади 10 кв. м.

В результате происшествия были эвакуированы 150 человек.

По данным источника в экстренных службах, работы на месте были окончены в 6.45 мск, пострадавших в результате пожара нет.