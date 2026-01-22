Размер шрифта
Трамп назвал имена возможных преемников

Трамп назвал Вэнса, Рубио и Бессента кандидатами на выборах президента 2028 года
Jonathan Ernst/Reuters

Претенденты на участие в выборах президента США в 2028 году уже есть, но говорить о каком-то одном конкретном человеке пока рано, поскольку ситуация может измениться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

По его словам, в Республиканской партии есть «очень талантливые люди», которые могут принять участие в выборах.

Политик выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в личном рейтинге Трампа также прозвучало имя министра финансов Скотта Бессента. Всех трех кандидатов президент назвал «великолепными».

До этого сообщалось, что участники ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest массово поддержали Вэнса в качестве кандидата от Республиканской партии на следующих выборах главы государства.

По информации Politico, Рубио в частном порядке признал, что именно Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

