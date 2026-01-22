Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Россиянам объяснили, почему работу лучше искать с февраля по апрель

HeadHunter: в феврале — апреле компании исполняют планы бюджета, и наем выгоден
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Одним из выгодных периодов для трудоустройства является интервал с февраля по апрель, потому что после новогодних праздников компании переходят к активной реализации планов, заложенных в бюджете. Об этом «Газете.Ru» сказала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

«Во многих организациях финансовый год совпадает с календарным: к марту утверждаются бюджеты и стратегические приоритеты, после чего появляются ресурсы для расширения команды. Наиболее выражена эта тенденция в производстве, финансах и ИТ-сфере. Цикл найма сильно зависит и от особенностей отрасли. Так, высокотехнологичные сферы (ИТ и телеком) являются более стабильными, поэтому в меньшей степени зависят от сезонности. Спрос здесь более равномерен в течение года, однако пики приходятся на весну и осень при запуске проектов», — отметила Игнатова.

По ее словам, более сезонными и циклическими в вопросах найма считаются строительство и агропромышленность — пик с марта по октябрь из-за посевных работ и старта строительного сезона, а также в периоды сбора урожая и старта внутренних отделочных работ на стройках. К сезонным Игнатова отнесла еще две отрасли: торговля и логистика, для которых декабрь и январь с длинными каникулами и предновогодней подготовкой — благополучное время для найма тех, кто хочет подработать. А вот работодатели из туризма и гостиничного бизнеса наиболее активны в поиске кадров летом и зимой в сезон отпусков, добавила эксперт.

По словам Игнатовой, соискателям стоит регулярно анализировать требования в актуальных и желаемых вакансиях, чтобы понимать, какие навыки наиболее востребованы на рынке труда. Изучив запросы интересующих вас компаний, эксперт рекомендовала адаптировать свое резюме, акцентируя внимание на ключевых компетенциях и релевантном опыте. Кроме того, чтобы выделиться среди других соискателей и повысить свою конкурентоспособность, Игнатова призвала регулярно обновлять свои знания и развивать ключевые навыки.

Ранее в HeadHunter посоветовали искать новую работу с февраля по апрель. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674329_rnd_3",
    "video_id": "record::9f82b89a-1f67-4b3b-8095-ea1af873afcc"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+