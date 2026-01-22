Россиянам объяснили, почему работу лучше искать с февраля по апрель

Одним из выгодных периодов для трудоустройства является интервал с февраля по апрель, потому что после новогодних праздников компании переходят к активной реализации планов, заложенных в бюджете. Об этом «Газете.Ru» сказала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

«Во многих организациях финансовый год совпадает с календарным: к марту утверждаются бюджеты и стратегические приоритеты, после чего появляются ресурсы для расширения команды. Наиболее выражена эта тенденция в производстве, финансах и ИТ-сфере. Цикл найма сильно зависит и от особенностей отрасли. Так, высокотехнологичные сферы (ИТ и телеком) являются более стабильными, поэтому в меньшей степени зависят от сезонности. Спрос здесь более равномерен в течение года, однако пики приходятся на весну и осень при запуске проектов», — отметила Игнатова.

По ее словам, более сезонными и циклическими в вопросах найма считаются строительство и агропромышленность — пик с марта по октябрь из-за посевных работ и старта строительного сезона, а также в периоды сбора урожая и старта внутренних отделочных работ на стройках. К сезонным Игнатова отнесла еще две отрасли: торговля и логистика, для которых декабрь и январь с длинными каникулами и предновогодней подготовкой — благополучное время для найма тех, кто хочет подработать. А вот работодатели из туризма и гостиничного бизнеса наиболее активны в поиске кадров летом и зимой в сезон отпусков, добавила эксперт.

По словам Игнатовой, соискателям стоит регулярно анализировать требования в актуальных и желаемых вакансиях, чтобы понимать, какие навыки наиболее востребованы на рынке труда. Изучив запросы интересующих вас компаний, эксперт рекомендовала адаптировать свое резюме, акцентируя внимание на ключевых компетенциях и релевантном опыте. Кроме того, чтобы выделиться среди других соискателей и повысить свою конкурентоспособность, Игнатова призвала регулярно обновлять свои знания и развивать ключевые навыки.

Ранее в HeadHunter посоветовали искать новую работу с февраля по апрель.