Российский игрок НХЛ о пропуске Олимпиады: это тяжело

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Никита Задоров заявил, что ему тяжело пропускать Олимпиаду, передает ESPN.

«Игроки НХЛ пропустили последние три Олимпиады. Мы надеялись на участие в этом году, но, видимо, нет, и это тяжело. Но, с другой стороны, я понимаю их позицию», — сказал Задоров.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее в IIHF раскрыли, когда МОК планирует вернуть Россию.