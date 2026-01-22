Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины уже более трех месяцев находятся на передовой без ротации. Аудиозапись эмоционального обращения одного из военных опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

На записи военнослужащий выражает недовольство действиями командования и утверждает, что на позиции бойцы чаще рискуют не вернуться с фронта из-за холода, чем от огня противника. По его словам, подразделение провело на передовой практически всю зиму, не получив замены.

В обращении солдат также призывает руководство наконец заняться вопросом ротации. Он задается вопросом, почему бойцы продолжают оставаться на этих позициях, и предполагает, что их могли просто «забыть». Военный добавляет, что в таком случае им остается рассчитывать только на собственные силы, чтобы выбраться с передовой.

До этого газета The Times писала, что солдаты ВСУ опасаются предательства от США в мирных переговорах, а перспектива умереть за территории, которые могут быть отданы России путем дипломатии, подрывает их моральный дух.

Ранее нидерландский наемник рассказал о нацистских порядках в ВСУ.