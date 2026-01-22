Размер шрифта
Стало известно, по какой статье обвиняют экс-начальника Казанского вокзала

Экс-начальника Казанского вокзала обвиняют во взяточничестве на 1,3 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший глава Казанского вокзала Игорь Черников обвиняется в посредничестве во взяточничестве на сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

По версии следствия, Черников регулярно получал деньги от предпринимателя, арендовавшего помещения на вокзале. Взамен он обещал бизнесмену «общее покровительство», в том числе проводя формальные проверки санитарного состояния точек общественного питания.

«Черникову было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве на общую сумму в размере 1,3 млн рублей», — цитирует агентство материалы дела.

По данным mk.ru, в истории со взяткой также оказался замешан заместитель начальника вокзала Максим Белецкий. В декабре 2024 года его отправили под домашний арест.

В июне прошлого года Черникову была избрана аналогичная мера пресечения в виде домашнего ареста. За взяточничество в особо крупном размере ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее уволился, обвиненный в получении взятки глава Звездного городка

Ранее обвиненный в получении взятки глава Звездного городка решил досрочно покинуть пост.

