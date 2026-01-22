Авторынок России впервые за 10 лет показал падение в деньгах

РОАД: объем авторынка в России сократился на 7,8% по итогам 2025 года

Объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в новом и подержанном сегментах по итогам 2025 года впервые за последние 10 лет сократился в денежном выражении — показатель упал на 7,8% и составил 13,8 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

На продажи новых автомобилей пришлось 33% рынка — 4,61 трлн рублей, что на 18,4% меньше, чем годом ранее. Сегмент машин с пробегом занял 67% — 9,18 трлн рублей, сократившись на 1,4%. При этом средняя стоимость нового автомобиля выросла на 6% и достигла 3,54 млн рублей, а подержанного — на 4%, до 1,35 млн рублей.

Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов объяснил снижение емкости рынка тем, что падение продаж в штуках оказалось более значительным, чем рост цен. По его словам, на первичном рынке на ситуацию повлияли насыщение спроса, увеличение доли более доступных моделей и укрепление рубля, сделавшее импортные автомобили дешевле. На вторичном рынке динамика была более стабильной, однако и там ощущалось влияние тех же факторов, а также общее старение автопарка.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что рост средневзвешенных цен оказался недостаточным, чтобы компенсировать снижение объемов продаж. По данным РОАД, реализация новых автомобилей сократилась на 16,4% — до 1,4 млн штук, а на вторичном рынке — на 2,4%, до 7,07 млн.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров добавил, что существенную роль играет структура спроса и соотношение массового и премиального сегментов, а также уровень покупательной способности населения. По его оценке, падение рынка в деньгах при росте цен стало результатом совокупности факторов. Он напомнил, что в периоды спада продаж новых автомобилей часть потерь традиционно компенсирует рынок машин с пробегом.

Участники рынка подчеркнули, что сокращение емкости рынка не означает автоматическую убыточность дилеров. Николай Иванов отметил, что ключевым показателем для автосалонов остается удельная доходность, а не общий объем рынка. Илья Петров согласился, указав, что финансовый результат зависит от баланса спроса и предложения, маржинальности и контроля издержек.

Ранее россиян предупредили о подорожании автомобилей на 10–20% в 2026 году.