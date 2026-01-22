В Новокузнецке бабушка посадила за руль девятилетнего внука и получила штраф

Жительницу Новокузнецка оштрафовали за то, что она позволила сесть за руль своей машины маленькому ребенку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автомобиль сотрудники МВД заметили во время патрулирования. Они обратили внимание на низкую скорость транспортного средства и отсутствие водителя.

Они предположили, что водитель пересел на пассажирское сиденье, но на нем сидела женщина, а за рулем находился ее девятилетний внук. Обоих доставили в полицию, куда также приехала мать мальчика.

«Пенсионерка, являясь владелицей авто, утверждала, что внук лишь посидел за рулем машины, однако данные видеорегистратора свидетельствовали об обратном», – сообщается в публикации.

Женщину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, в отношении матери составили протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Информацию направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в в Ярославле на видео сняли 10-летнего ребенка за рулем Hyundai.