Появились подробности разговора Трампа с генсеком НАТО по Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи в швейцарском Давосе не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссы, имеющие отношение к суверенитету Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя альянса.

«Рютте не предлагал никаких компромиссов, касающихся суверенитета, в ходе встречи с Трампом в Давосе по вопросу Гренландии», — пишет агентство.

22 января Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с Рютте. По словам американского лидера, он провел продуктивную встречу с генсеком, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.