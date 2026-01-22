В Раде назвали постановочным фото Зеленского во время блэкаута

Снимок, на котором президент Украины Владимир Зеленский проводит онлайн-совещание с подчиненными во время блэкаута в Киеве, был постановочным. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер на указанном снимке сидит в помещении без света и смотрит в стационарный компьютер, который работает от электричества.

«Надо было ноутбук ставить или телефон, чтобы мы поверили. Но мы и так поверили! Он нас никогда не обманывал!» — написал нардеп.

Как сообщал Зеленский, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

21 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. При этом Кличко резко ответил на попытку Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам градоначальника, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. Кроме того, Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса.

Ранее ТЦ в Киеве начали закрываться из-за перебоев с электричеством.