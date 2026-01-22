Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

В Раде назвали постановочным фото Зеленского во время блэкаута

Депутат Рады Гончаренко: фото Зеленского за работой в ходе блэкаута — постановка
Alina Smutko/Reuters

Снимок, на котором президент Украины Владимир Зеленский проводит онлайн-совещание с подчиненными во время блэкаута в Киеве, был постановочным. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер на указанном снимке сидит в помещении без света и смотрит в стационарный компьютер, который работает от электричества.

«Надо было ноутбук ставить или телефон, чтобы мы поверили. Но мы и так поверили! Он нас никогда не обманывал!» — написал нардеп.

Как сообщал Зеленский, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

21 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. При этом Кличко резко ответил на попытку Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам градоначальника, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. Кроме того, Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса.

Ранее ТЦ в Киеве начали закрываться из-за перебоев с электричеством.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679753_rnd_2",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+