Число задержанных в день акций «желтых жилетов» в Париже возросло до 200

Полиция Парижа задержала уже 200 человек в день акций движения «желтых жилетов», сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Еще 35 участникам акций выписали штрафы.

Ранее на акции протеста «желтых жилетов» около площади Ваграм в 17-м округе Парижа начались беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ.

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