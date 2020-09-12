Число задержанных в день акций «желтых жилетов» в Париже возросло до 200
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Полиция Парижа задержала уже 200 человек в день акций движения «желтых жилетов», сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Еще 35 участникам акций выписали штрафы.
Ранее на акции протеста «желтых жилетов» около площади Ваграм в 17-м округе Парижа начались беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ.
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