Еще 1143 жителя Москвы вылечились от коронавируса

В Москве от коронавируса вылечились еще 1143 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1143 пациента», — заявила она.

Вице-мэр добавила, что всего от коронавируса в столице выздоровели 228 673 человека.

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