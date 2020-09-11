В Мали восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

В Мали восемь человек погибли, еще трое пострадали при нападении вооруженных людей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что нападение случилось в районе Банкасс после периода «затишья», наступившего после военных операций в регионе.

Вооруженные боевик напали на населенный пункт Огоборо. Злоумышленники также быскали и сожгли жилища и зернохранилища. Военные, находившиеся рядом, не смогли вмешаться.

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