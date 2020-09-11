В России за сутки потушили 14 лесных пожаров
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Лесопожарные службы за сутки потушили 14 природных пожаров в России на площади более чем 130 га. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.
В ведомстве со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства рассказали, что за минувшие сутки, 11 сентября, в стране было ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 137 гектаров.
К концу суток на территории России действовало 24 лесных пожаров на площади 626 га, которые активно тушили.
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