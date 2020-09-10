Российские туристы устроили разборки в турецком отеле из-за его названия

Российские туристы устроили разборки в одном из отелей турецкой Алании и обвинили туроператора в «разводе». Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Как отмечается, россияне возмутились из-за названия гостиницы, куда их поселили. Это был отель, в названии которого имеется шесть слов. Однако в путевках у туристов из России оно состоит из трех слов. По их словам, в Турции существует несколько отелей с похожим названием. Россияне указали, что туроператор намеренно убрал из названия в своих ваучерах три слова, которые уточняли место расположения гостиницы.

«Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день», — рассказала порталу представительница компании.

При этом она отметила, что ситуация с названием гостиницы является «пустячком».

В пресс-службе туристической компании сообщили, что уже разбираются в данной ситуации.

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