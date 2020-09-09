Схимонах Сергий попросил вызвать в церковный суд шестерых свидетелей

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Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) попросил епархиальный суд заслушать шестерых свидетелей по его делу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо схимонаха в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

«Прошу церковный суд вызвать и заслушать свидетелей моих обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева, Павла Тимченко…», — говорится в сообщении.

Кроме того, он призвал исправить канонические ошибки в церковном судопроизводстве.

«Вы удовлетворили мою просьбу, перенесли заседание на два дня, но не поинтересовались при этом о состоянии моего здоровья и возможности выздоровления за 48 часов», — написал Сергий.

Церковный суд над схимонахом состоится в среду, 9 сентября.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого Екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело.

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